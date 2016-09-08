Нью-Йорк, США, 8 сентября, 2016, 04:50 — ИА Регнум. В Нью-Йорке задержан раввин, подозреваемый в заговоре с целью похищения и убийства, сообщает Reuters 8 сентября.

jpost.com Гражданин Израиля

По информации следствия, 55-летний гражданин Израиля, ортодоксальный раввин Аарон Голдберг и его предполагаемый сообщник, 25-летний гражданин США, хасид Шимен Лебовиц, получили от неназываемой женщины крупную сумму денег за «организацию» ее развода с мужем. Оба подозреваемых были задержаны в среду, при попытке передачи $60 тыс. агенту полиции, работавшему под прикрытием. Как заявляют полицейские, подозреваемые наняли его, чтобы организовать похищение и убийство «несговорчивого» мужа.

Как сообщают журналисты Reuters, у «ортодоксальных евреев» жена не может получить развод, если муж не соглашается подписать особый документ, называемый «гет». Без «гет» развод может произойти только тогда, когда муж умирает.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вчера в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошел Форум, посвященный глобальной проблеме антисемитизма — «одной из старейших, наиболее распространенных и страшных форм проявления ненависти». Наиболее ярким событием форума стало выступление представителя Израиля Дени Данона, который обвинил медиа-корпорации в «содействии антисемитизму».