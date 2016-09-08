Вашингтон, 8 сентября, 2016, 04:32 — ИА Регнум. Госдепартамент США предлагает рассматривать расширение санкций против России не как ужесточение ограничительных мер, а как действия по повышению эффективности ранее введённых санкций. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь американского ведомства Марк Тонер, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы постоянно работаем над тем, чтобы закрыть лазейки и обеспечить сохранение санкций на текущем уровне. Это не представляет собой эскалации действующих санкций», — приводит слова Марка Тонера пресс-служба Белого дома.

Напомним, 6 сентября Министерство торговли США обнародовало обновлённый санкционный список. В него вошли более 80 российских компаний, в том числе одиннадцать новых организаций.

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