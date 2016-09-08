Москва, 8 сентября, 2016, 03:38 — ИА Регнум. В Сирии 7 сентября подписаны соглашения о примирении с представителями ещё девяти населённых пунктов в провинциях Латакия и Хомс. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Сообщается, что общее количество населённых пунктов Сирии, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 578.

Также ведутся переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Дамаск, Хомс, Алеппо и Эль-Кунейтра. О своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения огня на сегодняшний день заявили 69 вооружённых группировок.

Минобороны сообщает также о продолжении гуманитарной операции в Алеппо. «Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооружённых формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости», — говорится в информационном бюллетене.

Напомним, российские военные совместно с правительством Сирии с конца июля проводят масштабную гуманитарную операцию в Алеппо. Для выхода из контролируемых террористами частей города мирных жителей и желающих сдаться боевиков создано три безопасных коридора с пунктами горячего питания и медицинской помощи.

Ещё один коридор был создан в направлении трассы Кастелло. По нему из города выпускают боевиков с оружием. Этот шаг был предпринят в связи с тем, что США не предоставляют данных о точном местонахождении боевиков «Сирийской свободной армии» и «Джабхат ан-Нусры» (террористическая группировка, запрещённая в России).