Москва, 8 сентября, 2016, 03:27 — ИА Регнум. Режим прекращения боевых действий в Сирии в течение суток 7 сентября нарушался восемь раз на территории провинций Дамаск и Латакия. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

mil.ru Информационный бюллетень

«Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» из миномётов и РСЗО обстреляли населённые пункты Эр-Рихан, Хауш-Дуара, Дума, Нашабия, Джаубар и Хараста в провинции Дамаск. В провинции Латакия вооружённые формирования группировки «Ахрар аш-Шам» из миномётов и ручных противотанковых гранатомётов были обстреляны населённые пункты Раша и Сараф», — говорится в документе.

В целом, по данным российской стороны, режим перемирия продолжает соблюдаться в большинстве сирийских провинций.

Сообщается, что окончательному прекращения огня также продолжают препятствовать террористические группировки «Джабхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (запрещены в России).

«В течение суток в городе Алеппо террористы из реактивных систем залпового огня кустарного производства и миномётов обстреляли кварталы «1070» и Хай-эль-Ансари, торговый центр «Кастелло», цементный завод, а также позиции правительственных войск в районе горы Телль-Хамра, училищ ВВС и вооружения», — говорится в бюллетене.

Кроме этого, в провинции Дамаск обстрелам террористов из миномётов подверглись населённые пункты Хауш-эль-Фара, Абд-Бейнури, Хауш-Хараба, Джаубар, больницы Ибн-эль-Валид и Ибн-Сина и школа медицинской службы в населённом пункте Хараста. В провинции Деръа были обстреляны позиции подразделений Вооружеённых сил Сирии в районе населённых пунктов Джаддия и Махаттат-Изра. В провинции Хама обстреляны населённые пункты Мардес, Махарда и Каукаб.

Как передавало ИА REGNUM, на территории Сирии с 27 февраля 2016 года введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих организаций на территории России запрещена по решению Верховного суда.