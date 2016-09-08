Лондон, 8 сентября, 2016, 03:16 — ИА Регнум. Пожарные пытаются локализовать крупный пожар в лондонском районе Брикстон, сообщает Evening Standart 78 сентября.

cbslocal.com Тушение пожара

Сообщается, что пожар, который вспыхнул в среду вечером в многоэтажном доме, распространился на большую часть здания и угрожал соседним постройкам. В настоящий момент в тушении пожара задействовано 14 пожарных бригад — более 70 человек, распространение огня удалось остановить.

Жители дома и соседних строений эвакуированы. По предварительной информации, жертв нет. Причина возгорания выясняется.