Хабаровск, 8 сентября, 2016, 03:05 — ИА Регнум. Представители российско-германской внешнеторговой палаты по окончания Восточного экономического форума во Владивостоке посетили Комсомольск-на-Амуре, передвёт корреспондент ИА REGNUM.

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Российско-германская внешнеторговая палата насчитывает более 800 членов. Это самая крупная зарубежная ассоциация в России, большинство ее участников — именно немецкие компании.

Делегация, в состав которой вошли представители немецкого посольства, банковских и деловых кругов, посетили комсомольский филиал ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» и встретились с главой города Андреем Климовым.

«У российско-германской внешнеторговой есть 25-летний опыт успешной работы в западных регионах России. Теперь пришло время начать работу на Востоке страны. Такое убеждение пришло к нам в ходе работы Восточного экономического форума. Отправной точкой в укреплении сотрудничества между российским и немецким производственным бизнесом может стать Комсомольск-на-Амуре», — подчеркнул председатель правления российско-германской внешнеторговой палаты Маттисон Шепп.

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В ходе встречи стороны отметили, что, несмотря на имеющиеся политические разногласия между странами, деловые контакты должны оставаться на самом высоком уровне.

В свою очередь, глава города Андрей Климов заверил, что все, поступившие от немецких партнеров предложения, будут рассмотрены:

«Мы готовы создавать самые благоприятные условия для развития сотрудничества между российским и немецким бизнесом на территории промышленной и инженерной столицы Востока России», — подчеркнул Климкин.

Интерес к ТОР «Комсомольск-на-Амуре» проявляют и инвесторы из стран АТР — ряд крупнейших японских компаний, таких, как Mitsubishi Corporation, Mitsui, Toyota Tsusho Corporation, инвесторы из КНР и Южной Кореи. Примечательно, что 19 инвестиционных меморандумов Минвостокразвития подписало еще до вступления в силу закона о ТОР, в 2014 году.