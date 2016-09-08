Курск, 8 сентября, 2016, 09:09 — ИА Регнум. В Курской области на рынке труда самыми востребованными являются операторы котельных, электросварщики, машинисты кранов, каменщики, портные, облицовщики-плиточники, водители, охранники и бухгалтеры, а также медработники. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рабочие на стройке

В 2016 году на организацию профессионального обучения областной бюджет направит более 12 миллионов рублей. На эти средства обучение пройдет тысяча безработных жителей региона, из которых 430 уже получили профессию и 177 нашли работу. К 2017 году обучение пройдут еще около 500 человек.

По данным регионального комитета по труду и занятости населения, приоритетным является обучение инвалидов и родителей, воспитывающих детей-инвалидов, уволенных с военной службы, граждан, впервые ищущих работу, у которых нет профессии или которые не могут трудоустроиться более шести месяцев, а также выпускников общеобразовательных школ. Содействие в профобучении оказывают безработным, если они обладают низкой квалификацией по имеющейся специальности или их профессия является невостребованной на рынке труда.

Обучение длится от одного до шести месяцев, перед ним проводятся профориентационные консультации, которые помогают безработным гражданам определиться с будущей специальностью. Обучение оплачивает служба занятости, гражданам в это время компенсируются расходы на медосмотр, проезд и проживание, если учеба проходит в другом городе, а также выплачивается стипендия.

По данным службы занятости на 1 сентября, в Курской области зарегистрировано 6,3 тыс. безработных. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,1%. В регионе есть 7,5 тыс. вакансий, 65% из которых относится к рабочим профессиям.