Южно-Сахалинск, 8 сентября, 2016, 02:58 — ИА Регнум. Железнодорожное движение на Сахалине полностью восстановлено после прохождения циклона, сообщили в пресс-службе Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.

skr.su Железнодорожное движение на Сахалине

Отмечается, что в ходе дополнительной проверки железнодорожных путей ремонтниками никаких повреждений обнаружено не было. Утром 8 августа рейсы из городов Южно-Сахалинск и Ноглики, а также все пригородные поезда были отправилены в соответствии с расписанием.

Напомним, 7 сентября движение всех поездов на сахалинском отделении ДВЖД было временно приостановлено. В качестве дополнительной меры безопасности железнодорожники приняли решение ещё раз совершить обход путей, чтобы проверить их на предмет подмыва, схода селей и оползней.

По данным Гидрометеослужбы Сахалинской области, за предыдущие сутки на территории региона выпало порядка 20% месячной нормы осадков.