Кейптаун, 8 сентября, 2016, 02:54 — ИА Регнум. Решение нового мэра Претории отказаться от контракта на поставку дорогих автомобилей, заключенного прошлой администрацией, вызвало «ужас» среди чиновников, сообщает The Telegraf 8 сентября.

3dtuning.com Toyota Corolla

Мэр Солли Мсиванга отменил поставку десяти BMW стоимостью 5 млн. рандов ($356 тыс.), заказанных для команды советников мэрии.

«Государственные деньги не должны тратиться на роскошные автомобили, в то время, как многие граждане не имеют домов и работы… Hyundai i20 или Toyota Corolla могут делать ту же работу для политика, что и дорогие седаны», — прокомментировал свое решение Мсиванга.

Предыдущим «ужасом» было постановление мэра о запрете кортежей в Претории — по словам городского главы, в скором времени чиновники «будут ездить по дорогам вместе с обычными гражданами, они будут ждать в пробке и останавливаться на красный свет светофора».

Читайте также: ЮАР: «Белые эксплуататоры лучше»

«Ужасающий» Мсиванга стал мэром Претории, административной столицы ЮАР, в августе месяце — кандидат от оппозиционного «Демократического альянса» победил на выборах своего противника от «Африканского национального конгресса», который является «правящей партией» страны.