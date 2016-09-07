Бисмарк, США, 8 сентября, 2016, 02:38 — ИА Регнум. Федеральный окружной суд штата Северная Дакота выдал ордер на арест кандидата в президенты США от Партии зелёных Джилл Стайн, передаёт CBS News.

Tar Sands Blockade Джилл Стайн

Сообщается, что политику заочно предъявлено обвинение в нарушении границ частных владений и причинении материального ущерба во время акции против строительства трубопровода на землях, которые считают священными индейцы сиу.

По информации телеканала, претензии к Джилл Стайн связаны с тем, что в ходе акции протеста индейцев 3 сентября, к которой присоединилась Партия зелёных, политик оставила надпись красной краской из баллончика на ковше бульдозера.

Согласно данным полиции, в ходе этой же акции, которая завершилась столкновениями протестующих со строительными бригадами, пострадали четыре частных охранника и две сторожевые собаки. Представитель племени индейцев в свою очередь сообщил, что от укусов собак пострадали шесть человек из числа протестующих, в том числе ребёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, нефтепровод техасской компании Energy Transfer Partners длиной 1886 километров и стоимостью $3,8 млрд, против которого выступают индейцы, должен пересечь штаты Северная и Южная Дакота, Айова и Иллинойс. Всё это — земли, на которых расположено большое число резерваций «коренных американцев», некоторые из них являются территорией, выделенной властями США для проживания индейцев, уже более сотни лет.

18 августа вождь племени сиу Арчамболт обратился к сенаторам и президенту США с просьбой остановить строительство нефтепровода на «земле его народа». Обращение вождя поддержали «Гринпис» и еще 30 экологических организаций.

Однако нефтяники оказались сильнее — правительство Барака Обамы не стало замораживать многомиллиардный проект. Кандидаты в президенты США Хилари Клинтон и Дональд Трамп, к которым обратились индейцы, также остались глухи к их мольбам.

Читайте подробнее:

Новая война с индейцами в США: нефтяники против племени сиу

Вождь индейцев просит президента США остановить нефтяников