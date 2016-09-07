Москва, 8 сентября, 2016, 01:59 — ИА Регнум. Российский рэп-исполнитель Давид Нуриев, выступающий под псевдонимом Птаха, стал фигурантом уголовного дела об экстремизме. Об этом сообщил 7 сентября старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова, передаёт телеканал НТВ.

Platonova Alina Птаха

Уголовное дело возбуждено по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Других подробностей представитель Следственного комитета не привела. Между тем, по информации СМИ, во время одного из выступлений Птаха оскорбил участников движения «Антидилер», которые борются с распространителями наркотиков.