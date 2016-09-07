Мехико, 8 сентября, 2016, 01:38 — ИА Регнум. Скончался пятый полицейский, находившийся в вертолете, сбитом вчера мексиканскими гангстерами, сообщает Associated Press 8 сентября.

yucatan.com.mx Сбитый вертолёт

Журналистам стало известно, что пятый пострадавший скончался от травм в госпитале Апатцингана. Губернатор штата Сильвано Ореолес выразил соболезнование семьям и коллегам умершего и четверых полицейских, погибших ранее.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вчера в Мексике был сбит полицейский вертолет, осуществлявший воздушную поддержку полицейской спецоперации в городе Апатцингане, штат Мичоакан. Четверо членов экипажа, в том числе пилот, погибли во время крушения, пятый полицейский, скончавшийся сегодня, был доставлен в больницу с тяжелыми ранениями.

Власти пока не сообщают, какая криминальная организация отвечает за инцидент. Предположительно, вертолет был сбит гангстерами «нового поколения Халиско», крупнейшего картеля Мексики — группировка уже «привыкла» сбивать правительственные вертолеты на «своей» территории. Так, в мае 2015 года, также во время полицейской спецоперации, в соседнем штата Халиско участниками данной группировки был сбит военный вертолет, все 10 членов экипажа погибли.