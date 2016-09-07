Рио-де-Жанейро, Бразилия, 8 сентября, 2016, 01:37 — ИА Регнум. Делегация сборной Белоруссии всё-таки пронесла российский флаг на церемонии открытия Параолимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, выразив таким образом солидарность с отстранёнными от соревнований российскими параолимпийцами.

sport-express.ru Делегация сборной Белоруссии проносит российский флаг на церемонии открытия Параолимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро

Во время парада сборных на футбольном стадионе «Маракана» белорусские спортсмены несли впереди флаг своей страны, а в конце колонны один из атлетов держал российский триколор.

Напомним, ранее в Международном параолимпийском комитете заявили, что если делегация Белоруссии пронесёт российский флаг на церемонии открытия Игр, эти действия «будут рассматриваться как политический протест, и в отношении соответствующих спортсменов и/или национального параолимпийского комитета будут приняты определённые меры».