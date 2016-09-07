Москва, 8 сентября, 2016, 01:19 — ИА Регнум. Американская компания Apple назвала цены в России на новые смартфоны iPhone 7 и iPhone 7 Plus, представленные 7 сентября в Сан-Франциско.

vk.com/iphone7news Смартфон iPhone 7

Цена на iPhone 7 в зависимости от объёма памяти будет составлять от 56 990 до 74 990 рублей. iPhone 7 Plus с дисплеем 5,5 дюйма будет стоить от 67 990 до 85 990 рублей.

Новинки поступят на прилавки 16 сентября в странах первой волны. В России смартфоны должны появиться в продаже с 23 сентября.