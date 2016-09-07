Вашингтон, 8 сентября, 2016, 00:57 — ИА Регнум. Ливийская армия, при поддержке США, зачищает «последние оплоты» ИГИЛ (запрещена в России) в Сирте, сообщает Reuters 8 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игра

На пресс-конференции в Лондоне глава Пентагона Эш Картер заявил, что Сирт, антитеррористическая операция в котором ведется войсками правительства Ливии и ВВС США больше трех месяцев, «почти очищен» от боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России).

«Я ожидаю, что позиции боевиков будут ликвидированы в ближайшее время», — заявил Картер.

По его словам, исламисты «загнаны в угол» в небольшой части города.

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Анти-террористическая операция против ИГИЛ (запрещена в России) в Сирте, городе на центральном побережье Ливии, ведется коалиционным правительством страны уже 3 месяца. С 1 августа операция была поддержана с воздуха военно-воздушными силами США, после чего в операции наступил перелом. Тем не менее, об окончательной победе над боевиками говорить преждевременно.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало о преждевременных заявлениях военных о «взятии Сирта» — так, об «освобождении» города сообщалось 30 августа, двумя неделями ранее говорилось о «полном контроле» над Сиртом, а еще ранее, 2 августа, военные заявляли о «контроле центральных районов».

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С 2011 года Ливия находится в состоянии затяжного гражданского конфликта. Правительство национального единства не контролирует многие районы страны, которая так и не оправилась от гражданской войны 2011 года, инициированной нынешними «союзниками» Ливии, США. С 2014 года на территории страны также действуют боевые отряды «Исламского государства» (террористистическая организация, запрещена в России).