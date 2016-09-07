Рио-де-Жанейро, Бразилия, 8 сентября, 2016, 00:55 — ИА Регнум. Церемония открытия Параолимпийских игр 2016 года, в которых не принимает участие сборная России, стартует в бразильском Рио-де-Жанейро. Церемония открытия соревнований проходит в эти минуты на футбольном стадионе «Маракана».

Paul Miller Паралимпийский марафон

Впервые за 32 года на церемонии не присутствует президент Международного олимпийского комитета. Как было заявлено ранее, это связано с тем, что Томас Бах должен присутствовать на траурной церемонии в Берлине, посвящённой скончавшемуся в конце августа экс-президенту ФРГ Вальтеру Шеелю.

В программу Параолимпиады-2016 включены более 20 видов спорта, в которых будет разыграно 528 комплектов медалей.

Напомним, что 7 сентября в МКЗ «Крокус Сити Холл» в Подмосковье состоялось открытие Всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, включённым в программу летних Параолимпийских игр. В них примут участие российские параолимпийцы, отстранённые от Игр в Рио-де-Жанейро.

Соревнования пройдут в таких дисциплинах, как академическая гребля, гребля на байдарках и каноэ, лёгкая атлетика, пауэрлифтинг, плавание, пулевая стрельба, стрельба из лука, велоспорт, волейбол сидя, голбол, дзюдо, конный спорт, настольный теннис, теннис на колясках, триатлон, фехтование на колясках, мини-футбол и футбол лиц с заболеванием церебральным параличом.

Напомним, Международный параолимпийский комитет отстранил российских спортсменов от участия в Играх-2016 на основании аналитического доклада WADA, в котором утверждается, что в России якобы существует «государственная система сокрытия допинговых нарушений».