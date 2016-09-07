София, 8 сентября, 2016, 00:30 — ИА Регнум. В правительстве Болгарии нарастают разногласия по вопросу о взаимоотношениях с Россией и дальнейшей поддержке антироссийских санкций Евросоюза. Это стало ясно из заявлений двух болгарских министров, которые прозвучали 7 сентября. Вице-премьер Томислав Дончев заявил о необходимости улучшения отношений с Россией, тогда как министр иностранных дел Даниел Митов высказался за дальнейшее применение санкций.

Флаг Болгарии

Выступая перед депутатами Народного собрания в рамках парламентского контроля, Томислав Дончев заявил, что «чисто экономически и принципиально политически Болгарии необходимо работать над улучшением отношений с Россией». Таким образом он ответил на вопрос одного из депутатов о том, «на каких основаниях Болгария решила не поддерживать отмену санкций против России», передаёт агентство БГНЕС.

Вопрос был связан с высказываниями главы МИД Болгарии Даниела Митова, который ранее в этот же день в интервью агентству Reuters заявил, что официальная София не поддерживает отмену антироссийских санкций, поскольку «Москва не соблюдает международное право в отношении кризиса на Украине». «Это не может оставаться без последствий, и единственным мирным инструментом являются санкции», — отметил он.

«До тех пор, пока Минские соглашения не будут полностью реализованы (напомним, что Россия не является субъектом Минских соглашений — ИА REGNUM ), не думаю, что возможны какие-либо обстоятельства, при которых санкции могут быть ослаблены. Скорее наоборот», — заявил болгарский дипломат.

Отвечая на вопрос депутатов, вице-премьер Томислав Дончев заявил, что не слышал эти утверждений главы МИД и не знает, «была ли данная реплика вырвана из контекста или речь идёт о категорическом заявлении с претензией на то, что это позиция правительства». «Я не помню, чтобы Совет министров или Совет по европейским вопросам принимали подобное решение», — добавил вице-премьер, призвав не ставить его «в роль толкователя слов министра иностранных дел».

При этом Дончев подчеркнул, что Болгария «бесспорно несёт убытки из-за санкций против России как в области сельского хозяйства, так и в других отраслях экономики». «Кроме того, нагнетание и осложнение отношений между ЕС и Россией в ситуации региональной нестабильности не приносит дополнительной пользы», — отметил он.

Депутаты от второй по численности в парламенте «Болгарской социалистической партии» 7 сентября внесли на рассмотрение проект решения Народного собрания об отмене санкций против России. «Каким образом мы хотим иметь совместные энергетические проекты с Россией, но при этом продолжать применять санкции?», — задался вопросом депутат от БСП Таско Ерменков.

Парламентарий констатировал, что всё зависит от решения большинства в Народном собрании, которое принадлежит правящей партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии»). «Консенсус необходим, но он должен быть основан не на лояльности к Европейскому союзу, а на интересах болгарского народа», — подчеркнул Ерменков.

В свою очередь лидер фракции БСП Корнелия Иванова обвинила премьер-министра Болгарии Бойко Борисова в том, что тот «манипулирует общественностью, утверждая, что правительство работает над налаживанием отношений с Россией».

«Европейские лидеры осознали ущерб от санкций и призывают к их отмене. Болгарское правительство, однако, через «ястреба» Митова — нет. И не важно, что мы потеряли более миллиарда от этих санкций. Конечно, типично для Борисова — в критический момент не прийти сегодня в парламент. Отправить вице-премьера Дончева, который не знаком с заявлениями министра иностранных дел. Жалкая картина. Премьер лжёт, вице-премьер не слышит руководителя МИД, в то время как тот желает ещё больше санкций. Ни один из троих, однако, не думает о болгарских национальных интересах», — приводит слова депутата издание «Кросс».

Эксперты в Болгарии ещё более жёстко комментируют ситуацию в кабинете министров. Так, аналитик Боян Чуков пишет на своей странице в Facebook: «Г-н Дэнни, в которого играет министр иностранных дел, своим заявлением в очередной раз выставил на посмешище премьера Борисова… Глава правительства со своими рассказами о «газовом хабе», о том, «что сказал Путин», и прочем подобном всё более становится похож на безутешного клоуна. В конечном счёте Бойко Борисов несёт полную ответственность за ущерб, который наносит г-н Дэнни болгарским национальным интересам. Ни больше, ни меньше».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля Бойко Борисов, выступая в Народном собрании, сообщил, что поручил главе МИД Даниелу Митову «нормализовать крайне острую позицию России по отношению к Болгарии, как и болгарскую к России, что превращает страну в самого большого врага России на Балканах».

После этого в Сочи состоялись переговоры Даниела Митова с министром инстранных дел России Сергеем Лавровым, телефонные переговоры Бойко Борисова с президентом России Владимиром Путиным, конференция в Софии с участием представителей «Газпрома», посвящённая таким энергетическим проектам как газопровод «Южный поток» и газовый хаб «Балкан» в Болгарии. Каких либо принципиальных решений по итогам всех этих встреч на данный момент не принято.

Несмотря на серьёзный ущерб, который несёт Болгария от присоединения к санкциям против России, и отсутствие однозначной позиции по данному вопросу в правительстве, МИД республики последовательно выступает за сохранение санкционных мер, называя их «единственным инструментом, которым располагает Европа», чтобы сдерживать «российскую агрессию». При этом глава ведомства Даниел Митов относит Россию и «Исламское государство» (террористическая группировка, запрещённая в России) к главным угрозам для внешнеполитических интересов Европейского союза.

Сам премьер-министр Бойко Борисов многократно выражал надежду, что руководство Евросоюза снимет санкции против России, но в тоже время подчёркивал, что официальная София продолжит придерживаться линии Брюсселя в данном вопросе, поскольку «европейская и болгарская позиции — это одно и то же».