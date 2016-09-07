Вашингтон, 8 сентября, 2016, 00:30 — ИА Регнум. Аналитики посчитали, что общая сумма «военных» сделок, которые администрация Барака Обамы заключила с Саудовской Аравией, составляет $115 млрд. Об этом 7 сентября, со ссылкой на релиз доклада Центра международной политики, сообщает Reuters.

U.S. Army Security Assistance Comm Флажки США и Саудовской Аравии

Согласно релизу, данная сумма, в которую входят контракты на поставки оружия, обучение военных специалистов, военный консалтинг и поддержка боевых операций саудитов, превышает аналогичные соглашения администраций любого из президентов США до Обамы. Причем большая часть сделок заключена «на будущее» — это контракты, к выполнению которых США ещё не приступили.

Автор доклада Уильям Хартунг считает, что данное обстоятельство дает США «широкие возможности» для политического давления на Саудовскую Аравию — например, по вопросу конфликта в Йемене.

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«Для администрации Обамы пришло время использовать лучший кредит, который у нее есть, — зависимость Саудовской Аравии от оружия и поддержки США, в первую очередь в Йемене», — сказал Хартунг журналистам.

По его словам, «заморозка» поставок оружия на десятки миллиардов долларов «будет четким сигналом саудитам, что они должны прекратить неизбирательные бомбардировки и предпринять реальные шаги по предотвращению жертв среди гражданского населения».

Имеется ли возможность «обратного» давления Саудовской Аравии на администрацию президента Обамы, что тоже логично предположить, не сообщается.

Подробные цифры доклада Центра международной политики, составленного по данным Минобороны США, будут опубликованы сегодня, 8 сентября.

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