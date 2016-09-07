Оттава, 7 сентября, 2016, 23:48 — ИА Регнум. Объединённая русская община Канады провела акции протеста против решений Международного паралимпийского комитета, отстранившего российских паралимпийцев от участия в Играх-2016, сообщает официальный сайт «Русского Конгресса Канады».

russiancongresscanada.org Акция Объединённой русской общины Канады в поддержку российских паралимпийцев

Митинги прошли перед офисом WADA в Монреале, в Торонто и Ванкувере, Оттаве, Монреале и Виннипеге. Участники акций выражали свое возмущение и несогласие с помощью плакатов с надписями: «Спорт вне политики!», «Позор WADA!», «Дайте российским паралимпийцам участвовать в Играх!», «Нет коллективному наказанию паралимпийцев!».

«Мы в Канаде несём особую ответственность за несправедливый отчёт Всемирного антидопингового агентства, которое по сути лишило 267 российских паралимпийцев презумпции невиновности», — указывается на официальном сайте «Русского Конгресса Канады».

Напомним, что российские паралимпийцы были отстранены от Игр на основании аналитического доклада «независимой комиссии» WADA под руководством Ричарда Макларена о наличии в России некой «государственной системы допинговых нарушений». Ни одного доказательства догадок комиссии так и не было предъявлено, однако все российские спортсмены не были допущены на Паралимпийские игры-2016. Они постарались добиться допуска на Паралимпиаду в Рио по индивидуальным заявкам, однако Международный паралимпийский комитет отклонил каждую из них.