Вьентьян, 7 сентября, 2016, 23:27 — ИА Регнум. Президент США Барак Хуссейн Обама на полях Восточно-Азиатского саммита провел переговоры с президентом Филиппин Родриго Дутетерте, который ранее назвал американского президента сыном женщины легкого поведения. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает Reuters.

whitehouse.gov Обама на Восточно-Азиатском саммите в Лаосе

На саммите в Лаосе встреча Обамы с Дутерте вызвала особое внимание средств массовой информации. Западные СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщают, что встреча Обамы с Дутерте прошла без эксцессов и по протоколу.

Лидеры обменялись любезностями, как это положено в таких случаях.

Напомним, встреча Обамы с Дутерте должна была состоятся ещё накануне. Однако, Дутерте перед отлетом на саммит тяжело оскорбил Обаму. Дело в том, что американская делегация решила поднять на саммите вопрос о начатой филиппинским лидером бескомпромиссной борьбы с наркотиками и наркоторговлей. В результате этой борьбы погибли уже более двух тысяч филиппинских граждан.

Реакция Дутерте на это намерение американской делегации была крайне жесткой. Он сказал, что Обама — сын женщины легкого поведения, и что он проклянет его на саммите. Обама, который в тот момент находился на саммите G20 в Китае, заявил, что Дутерте — «колоритный парень», и что он подумает насчет целесообразности двусторонней встречи с ним в рамках Восточно-Азиатского саммита.

В итоге в запланированный день встреча не состоялось. Однако, накануне стало известно, что Дутерте выразил сожаление по поводу своих слов в адрес Обамы. «Господин Дутерте сожалеет, что его замечания вызвали такое обсуждение в СМИ», — заявила пресс-служба филиппинского президента.