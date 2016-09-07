Анкара, 8 сентября, 2016, 01:40 — ИА Регнум. После неудачной попытки государственного переворота в Турции по стране прокатилась волна арестов, и тюрьмы в этой стране оказались переполненными. Они уже не могут вместить всех задержанных и осужденных. Как сообщает информационное агентство Anadolu, в Турции пришлось выпустить 36 000 заключенных, чтобы освободить место для вновь прибывающих. Мера, о которой было объявлено три недели назад, также предусматривает перевод 16 223 заключенных из закрытых камер со строгим режимом и контролем в открытые камеры с облегченным режимом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Чистки, произведенные Реджепом Эрдоганом после неудачного переворота, привели к арестам, массовым увольнениям, изъятиям паспортов, которым подверглись около 100 000 человек. Количество арестованных приближается к 40 000 человек.

По данным турецких СМИ, арестованных в основном обвиняют в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, проживающим в США, которого Эрдоган считает организатором неудачного переворота. В качестве экстренной меры, а также в целях экономии места, правительство приняло решение, чтобы 36 тыс. заключенных, которые были осуждены до переворота, вышли на свободу при определенных условиях, за исключением лиц, осужденных за тяжкие преступления. Чрезвычайное положение, введенное после неудавшегося переворота, позволило сделать это в рамках закона.

Тюремная реформа произвела два основных изменения. Во-первых, если раньше можно было воспользоваться условно-досрочным освобождением только тем, кому осталось сидеть один год, то теперь это доступно и тем, кто отбывает последние два года наказания. Во-вторых, претендовать на условно-досрочное освобождение могут и те, кто отсидел половину срока, хотя раньше для этого требовалось отсидеть две трети срока.

Эти меры не касаются всех осужденных за умышленное убийство, разбойное нападение с нанесением тяжких телесных повреждений, сексуальное насилие, посягательство на частную жизнь, незаконный оборот наркотиков, преступления против безопасности государства, преступления против Конституции страны, национальной обороны, разглашение государственной тайны или терроризм.

По сравнению с 2000 годом, когда в Турции проживало примерно 62 млн человек, в турецких тюрьмах находилось 49 500 человек (данные Efe — испанское информационное агентство). Сейчас количество заключенных достигло 179 600, т. е возросло в 3,6 раза, при том что население Турции возросло почти до 80 млн человек в связи с наплывом мигрантов. Скорость прироста населения Турции в 2016 году ожидается 3664 человека в день.

Учитывая, что мигранты, прибывающие в Турцию, относятся к категории лиц, представляющих террористический и криминальный риск, принятые меры, судя по всему, не помогут, придется строить новые тюрьмы.

Использованы материалы испанской газеты La Vanguardia.