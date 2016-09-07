Махачкала, 7 сентября, 2016, 23:15 — ИА Регнум. В результате спецоперации в двух городах Дагестана ликвидированы шестеро боевиков, входивших в так называемую «избербашскую банду», совершавшую убийства граждан и сотрудников правоохранительных органов в районе города Избербаш, сообщает оперативный штаб Национального антитеррористического комитета (НАК).

Минобороны.рф Боец подразделения антитеррора ВС России

Бойцами спецназа трое боевиков ликвидированы в Избербаше и еще трое уничтожены в Кировском районе Махачкалы, где в среду был введен режим контртеррористической операции (КТО). В обоих случаях бандиты, блокированные в жилых домах, отказались сдаться и открыли огонь из автоматического оружия по правоохранителям. Ответным огнем боевики были уничтожены. По предварительным данным, среди ликвидированных террористов опознан находившийся в федеральном розыске с июня 2015 года главарь местной банды Магомед Халимбеков. По оперативным данным НАК, убитые боевики были причастны к нападению на сотрудников ДПС в Избербаше в начале августа 2016 года, когда погибли двое полицейских, и к убийству жителей села Сергокала, отдыхавших на природе.

На время контртеррористической операции все жители близлежащих домов были эвакуированы. Потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет, пострадавших среди гражданского населения не имеется.