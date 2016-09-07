Берлин, 7 сентября, 2016, 22:57 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Йемена Абдель Малек аль-Махляфи призвал международное сообщество активизировать поддержку его правительству в борьбе против вооружённых повстанцев из племени хуситов и контрабанды оружия из-за границы, передаёт Reuters.

http://albadeel.info Министр иностранных дел Йемена Абдель Малек аль-Махляфи

«Мы благодарны за международную поддержку Йемена и законного правительства, но нам нужно больше, конечно», — сказал аль-Махляфи в Немецком обществе внешней политики (DGAP). «Прежде всего, нам требуется больше давления на ополченцев, так чтобы они приняли участие в мирном процессе», — добавил он.

Мирные переговоры под эгидой ООН между правительством Абд-Раббу Мансур Хади и хуситами, призванные положить конец 18-месячному конфликту, были прерваны в августе.

Глава йеменского МИД подтвердил позицию своего правительства о его готовности к компромиссам и формированию совместного с хуситами кабинета, если последние поддержат предложение ООН.