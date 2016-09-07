Москва, 7 сентября, 2016, 22:44 — ИА Регнум. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин на своей странице в Twitter ответил на обвинения в плагиате, предъявленные ему журналисткой «Новой газеты» Надеждой Прусенковой.

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Маркин пожелал удачи всем, кто «хочет раскрутиться» на его имени и отметил, что описание конкретных обстоятельств, указанных в материалах уголовного дела и рассказанных в суде, могут быть очень похожи, так как они являются не художественным вымыслом, а достоверными фактами.

Напомним, 7 сентября Надежда Прусенкова обвинила Маркина в использовании ее текста в книге «Самые громкие преступления XXI века в России» без соответствующего разрешения и ссылок на открытые источники. Она утверждала, что это не было разрешено редакцией «Новой газеты» и не фиксировалось в договорах на использование этих материалов.

Наряду с этим, Прусенкова заявила, что не намерена подавать на Маркина в суд.

Книга Владимира Маркина «Самые громкие преступления XXI века в России», о которой идет речь, была представлена читателям 1 сентября 2016 года и основана на материалах уголовных дел, расследованных сотрудниками СКР.