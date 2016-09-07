Вьентьян, 7 сентября, 2016, 22:43 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев провел неформальный разговор с президентом США Бараком Хуссейном Обамой «на полях» Восточно-Азиатского саммита. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщила журналистам пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова.

government.ru Дмитрий Медведев

«Общение было во время приема», — сказала Тимакова.

Медведев представляет Россию на саммите по поручению президента РФ Владимира Путина.

Восточно-Азиатский саммита учрежден в 2005 году в качестве площадки для диалога лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона по стратегическим вопросам его развития. Этот саммита объединяет 10 стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Кроме того, на саммите присутствуют партнеры АСЕАН по диалогу — Япония, США, Республика Корея, Новая Зеландия, Китай, Индия, Австралия и Россия.