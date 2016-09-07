Минск, 7 сентября, 2016, 22:24 — ИА Регнум.



bc-tsmoki.by Игроки БК «Минск 2006» («Цмокі-Мінск»)

Суд Московского района Минска 7 сентября вынес приговор по уголовному делу, возбуждённому в 2014 году в отношении ныне бывшего генерального директора баскетбольного клуба «Минск 2006» («Цмокі-Мінск») Константина Шереверя, сообщает пресс-служба Верховного суда Белоруссии.

Константин Шереверя обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 210, ч. 2 ст. 210, ч. 2 ст. 424 и ч. 3 ст. 424 УК. По последнему пункту он признан невиновным.

Виновным экс-гендиректор спортклуба признан в «завладении имуществом, совершенным должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, в особо крупном размере» (ч.4 ст. 210 УК), а также в «завладении имуществом, совершенным должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, повторно, группой лиц по предварительному сговору» (ч. 2 ст. 210 УК). Кроме того, он «признан виновным в умышленном вопреки интересам службы совершении должностным лицом из корыстной и иной личной заинтересованности действий с использованием своих служебных полномочий, повлекшем причинение существенного вреда государственным и общественным интересам» (ч. 2 ст. 424 УК).

«В соответствии с ч. 2 ст. 72 УК по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим наказанием, обвиняемому Ш. окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима без штрафа, с конфискацией всего имущества и с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями, сроком на 5 лет», — сказано в официальном сообщении.

Верховный суд проинформировал также, что суд постановил взыскать с Шереверя в пользу БК «Минск 2006» ущерб в размере 358,966 деноминированных белорусских рублей — около $180 тыс в эквиваленте. У экс-гендиректора клуба есть шанс обжаловать и опротестовать решение суда Московского района Минска.

Как сообщало ИА REGNUM, ныне бывший гендиректор баскетбольного клуба «Цмокi-Мiнск» Константин Шереверя был арестован в апреле 2014 года по подозрению в хищении средств клуба, Среди эпизодов уголовного дела манипуляции с банковскими карточками игроков и банкет под видом семинара, во время которого были пропиты деньги НОК.

Напомним, НОК Белоруссии возглавляет Александр Лукашенко, известный трезвенническим и здравосозидательным образом жизни. Первым вице-президентом НОК является Максим Рыженков, выступивший 7 сентября с заявлениями о «достойном» выступлении белорусской сборной на Олимпиаде в Рио-2016 (всего 9 медалей: 1 золотая, 4 серебряных и 4 бронзовых), а также о возможности сокращения денежных поощрений белорусских спортсменов. Известно также о намерении Лукашенко провести очередной «разбор полётов» в сфере спорта, по итогам которого будут приняты решения в отношении «спортивных чиновников».

Отметим, что из-за огромных по белорусским меркам суммам денежного довольствия белорусских хоккеистов и баскетболистов уголовные дела в отношении бывших менеджеров клубов слушались в закрытом режиме. Также отметим, что освобождённый весной из СИЗО бывший генеральный менеджер хоккейного клуба «Динамо-Минск» Владимир Бережков возместил ущерб и уже в начале лета был трудоустроен в «Белорусскую федерацию футбола», где занялся «вышиваночными» мероприятиями в духе официального курса «белорусизации», сопровождавшимися скандалами с так называемыми договорными матчами.