Копенгаген, 7 сентября, 2016, 22:31 — ИА Регнум. Правительство Дании намерено купить информацию о датчанах, замешанных в Панамском скандале, заявил министр по налоговым сборам Карстен Лауритцен сегодня, 7 сентября. Как сообщает издание The Local, власти уже нашли источник, который готов предоставить такую информацию, и готовятся к сделке.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Панама

«Мы должны принять необходимые меры, чтобы поймать неплательщиков, скрывающих состояние, например, в Панаме, чтобы таким образом избежать уплаты налогов в Дании», — заявил министр по налоговым сборам Карстен Лауритцен.

Что касается намечающейся сделки, то министр отметил: «Мы не можем быть уверенными в конечном результате, но все говорит о том, что это полезная информация, которой теперь будет пользоваться налоговая служба Дании».

Сообщается, что сумма сделки исчисляется в миллионах крон (1 млн датских крон составляет $151,000). Предполагается, что предмет сделки заключает в себе информацию о 320 случаях уклонения от налогов, в них фигурируют от 500 до 600 граждан Дании.

В министерстве отмечают, что уже получили небольшую часть информации — бесплатный «пробный образец». На его основании, по словам министра, уже можно судить о ценности всего объема сведений, они актуальны и помогут в раскрытии налоговых преступлений.

При этом, датские юристы предостерегают: у Дании «нет традиции покупать информацию», высок риск, что она может оказаться ложной. По мнению специалиста по налоговому праву университета Орхуса Торбена Багге, вряд ли подобные сведения у того, кто готов их продать, оказались законным образом. А это значит, так или иначе правительство королевства оказывается соучастником еще одной махинации, уверен эксперт.

Напомним, в апреле этого года благодаря усилиям международной команды журналистов в СМИ попали данные панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая помогала компаниям и гражданам разных стран регистрироваться на офшорах. Как сообщало ИА REGNUM, в числе фигурантов скандала оказался, в том числе, и крупнейший датский банк Jyske Bank. Министр налогообложения пообещал, что деятельность финансовой структуры проверит полиция и налоговая служба. В Дании, где уровень налогообложения населения один из самых высоких в мире, причастность банка к отмыванию денег вызвала волну негодования.