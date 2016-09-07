Москва, 7 сентября, 2016, 22:18 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации прокомментировало ситуацию с перехватом американского самолета-разведчика над акваторией Черного моря. Об этом сегодня, 7 сентября, заявил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

Генерал рассказал, что 7 сентября самолет-разведчик ВМС США дважды пытался приблизиться к границе Российской Федерации с выключенными транспондерами. Это были самолеты-разведчики Р-8 «Посейдон» ВМС США.

В итоге с российской авиабазы «Бальбек» были подняты дежурные истребители Су-27.

Конашенков отметил, что после приближения российских истребителей американские самолеты-разведчики резко сменили курс и улетели в противоположную от российской границы сторону.

Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что российские пилоты действовали в соответствии с международными правилами совершения полетов.