Нью-Йорк, США, 7 сентября, 2016, 22:06 — ИА Регнум. Компания Apple представила свои новые смартфоны iPhone 7 и iPhone 7 Plus, созданные на платформе iOS 10, сообщает агентство Reuters со ссылкой на удаленный твит компании Apple.

Презентация новых гаджетов Apple проходит в зале Bill Graham Auditorium в Калифорнии. На официальном сайте компании осуществляется прямая трансляция мероприятия. Новинки лично представляет публике исполнительный директор Apple Тим Кук.

Новые iPhone 7 и iPhone 7 Plus выпущены в корпусах из алюминия в четырех цветах: «черный, как уголь», белый, золотой и розовое золото. Смартфон стал водонепроницаемым, оснащен усовершенствованной 12-мегапиксельной камерой и вспышками на задней и фронтальной камерах.

Сообщается, что новинки компании Apple поступят в продажу 16 сентября.