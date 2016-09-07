Стокгольм, 7 сентября, 2016, 22:03 — ИА Регнум. Великобритания не может рассчитывать на беспрепятственный доступ к единому рынку Европейского союза, если она отвергает правила, открывающие трудовой рынок Британии для граждан стран-членов блока. Такое мнение высказал премьер-министр Швеции Стефан Лофвен, передаёт Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Швеция являлась союзником Великобритании (четвёртый по величине экспортный рынок) в вопросе либерализации торговли внутри ЕС. Однако Лондон не сможет рассчитывать на равное отношение после того, как покинет союз, считает Лофвен.

«Вы не можете иметь свободное перемещение товаров и услуг, и капитала, а не людей», — сказал шведский премьер. «Союз не работает так, и будут различия, если они не являются членами», — добавил он.

Ранее министр по делам выхода Британии из ЕС Дэвид Дэвис заявил, что Британия настаивает на «уникальной» сделке с Брюсселем с целью восстановления своего суверенитета, сокращения иммиграции и активизации торговли с блоком после Brexit.