Мадрид, 7 сентября, 2016, 22:02 — ИА Регнум. Русские генералы готовы предоставлять трехчасовые перерывы в военных действиях, чтобы мирное население выходило из Алеппо. Главы сирийских повстанческих подразделений, спонсируемые Саудовской Аравией и США, не колеблясь, осаждают районы, контролируемые войсками режима, не ведя и речи о защите гражданских лиц и создании гуманитарных пауз. Впрочем, армия Асада при поддержке российской авиации делает то же самое в отношении оппозиции».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Вашингтон не верит в то, что Москва готова реально прекратить бомбардировки, а Кремль считает джихадистскими практически все оппозиционные группировки, — подчеркивает издание. — В шахматной партии между Керри и Лавровым по-прежнему наблюдается ничейная позиция, грозящая превратиться в патовую. Главные дипломаты РФ и США потратили месяц на согласование своих мнений и пытаясь избежать фиаско, подобного тому, что фактически погубило мирные переговоры по Сирии в Женеве. Их шефы — Владимир Путин и Барак Обама — были слишком ограничены во времени, чтобы на полях саммита «двадцатки» в Ханчжоу решить этот вопрос в приватных переговорах и поручили Лаврову и Керри продолжить дебаты и найти решение в ближайшее время».

«А пока суд да дело, войска Асада, которым улыбается удача в виде русской авиации, продолжают методично шаг за шагом, квартал за кварталом очищать Алеппо от противника, объясняя свои действия заботой об оказании помощи голодным и больным жителям города, — резюмирует El País. — Усилия Лаврова и Керри мало способствуют нормализации обстановки. Москве выгодно считать почти всю оппозицию джихадистами: это ей позволит продолжать наносить удары по неугодным Асаду группировкам и при условии наступления нового перемирия и прекращения огня».