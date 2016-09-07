Москва, 7 сентября, 2016, 21:34 — ИА Регнум. Двое фигурантов дела о гонках «золотой молодежи», в том числе сын вице-президента «Лукойла» Руслан Шамсуаров, не признают своей вины, а управлявший автомобилем Абдувахоб Маджидов признал ее частично, сообщают «Известия».

Александр Дейнека. Золотая молодежь. 1928

В ходе судебного заседания Руслан Шамсуаров сказал, что сожалеет о своем поступке, но обвинения в нарушении каких-либо законов отвергает.

Молодых людей обвиняют в преступлениях по статьям «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти».

Стоит отметить, что 7 сентября, перед началом заседания суда, сын вице-президента компании «Лукойл» Руслан Шамсуаров оскорбил журналистку, пытавшуюся взять у него интервью, оттолкнул ее и отобрал телефон.

Напомним, 22 мая Руслан Шамсуаров, Абдувахоб Маджидов, Виктор Усков и Мара Багдасарян устроили на московских улицах гонки с полицейскими, грубо нарушая правила дорожного движения, не подчинялись требованиям сотрудников полиции и оскорбляли их публично. При этом молодые люди вели трансляцию своей безобразной выходки в социальной сети Periscope.