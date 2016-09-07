Великий Новгород, 7 сентября, 2016, 21:28 — ИА Регнум. На ремонт здания Путевого дворца Екатерины II — памятника архитектуры XVIII—XIX вв., где сейчас находится Городской центр культуры и досуга имени Н. Г. Васильева, «необходимо привлечение федеральных средств». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Новгородской области Сергея Митина, об этом глава региона заявил 6 сентября после визита в центр культуры и досуга, в ходе которого оценил ход ремонтных работ.

Ольга Ларина ИА REGNUM Путевой дворец Екатерины II в Великом Новгороде

Сейчас в здании заменены все окна. Серьёзного обновления требует фасад, но эти работы, по плану, должны быть выполнены в следующем году. По мнению Сергея Митина, привести здание в нормальное состояние и сделать парк «сложно без привлечения федеральных средств».

«Центр культуры — это муниципальная собственность. Область не может направить сюда деньги. Необходимо привлечение федеральных средств. Для этого нужно разработать проектно-сметную документацию. Мы уже договорились, что это сделает администрация Великого Новгорода. Но и коллектив самого центра должен предложить интересные идеи, которые можно воплотить на базе ДК», — заявил губернатор. Он сообщил, что власти региона «будут выходить на министерство культуры с просьбой о выделении дополнительных средств на ремонт здания». «Будем изыскивать и свои возможности, чтобы помочь центру. Но часть затрат должен взять на себя муниципалитет. Ставлю задачу, чтобы проектно-сметная документация была подготовлена до конца года», — заявил Сергей Митин.

Неожиданный визит в центр культуры губернатора и мэра Великого Новгорода Юрия Бобрышева вызвал обеспокоенность у коллектива учреждения, которому меньше года назад удалось отстоять здание Путевого дворца — после писем президенту России Владимиру Путину и с помощью депутатов городской думы, предложивших не спешить с решением вопроса о передаче памятника архитектуры в собственность области.

Необходимость передачи здания, находящегося на балансе муниципалитета, в государственную собственность области, а затем — в федеральную собственность тогда объясняли тем, что только так возможно получить на его ремонт средства из федерального бюджета. В октябре 2015 года в письме Путину коллектив центра культуры выражал обеспокоенность, что после реконструкции здания уже вряд ли вернётся в эти помещения.

Опасения коллектива поддержали депутаты, приглашённые сегодня, 7 сентября, на встречу в центр культуры. Депутат думы Великого Новгорода Ольга Ефимова (КПРФ) назвала происходящее очередным «наездом» на учреждение и напомнила, что это уже третий раз, когда депутатам предстоит отстаивать интересы не только центра культуры, сколько новгородцев, заинтересованных в сохранении ДК в здании Путевого дворца, а самого здания — в собственности муниципалитета. «Интерес к этому зданию, безусловно, остался», — подтвердил беспартийный депутат городской думы Илья Костусенко, предложив коллективу центра всё-таки готовить концепцию развития учреждения, чтобы потом добиваться финансирования из бюджета города и помощи из областного бюджета. Отметим, что на продолжение ремонтных работ в 2017 году центру было обещано 18 млн рублей из средств бюджета муниципалитета.

«В этой проблеме есть две части. Первая — здание, которое, очевидно, при любом раскладе надо реконструировать. Второе — судьба учреждения. Мне очевидно, что его хотят забрать в федеральную собственность и, скорей всего, никакого Дома культуры здесь потом не будет», — заявил депутат думы Великого Новгорода Константин Хиврич («Яблоко»). На встрече вспомнили, что ряд зданий поблизости (помещения бывшего комитета культуры на улице Бояна, здание бывшей бани на набережной Александра Невского и прочие) уже давно стали «лакомым куском» для инвесторов.

Присутствовавший на встрече руководитель «Агентства развития Новгородской области» Дмитрий Вертков предложил вынести этот вопрос на обсуждение общественного совета при думе Великого Новгорода, который он возглавляет.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, судьба Путевого дворца Екатерины II уже не в первый раз обсуждается в Великом Новгороде. В 2011 году говорилось о возможном открытии в этом здании Дворца бракосочетаний. В прошлом году власти Новгородской области вновь предложили муниципалитету безвозмездно передать здание в собственность области для получения федерального финансирования. Речь шла о сумме в 100 млн рублей, при этом предполагалось, что на время ремонта коллективы учреждения должны переехать в помещения другого муниципального учреждения культуры — например, во Дворец культуры и молодёжи «Город».

Напомним также, что флигели Путевого дворца уже переданы частным собственникам: в одном находится гостиница, в другом размещался офис потребительского кооператива.