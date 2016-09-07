Челябинск, 7 сентября, 2016, 21:23 — ИА Регнум. В Челябинской области педагоги предлагают сочетать заучивание школьниками учебного материала и его понимание. Об этом они сообщили корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление эксперта «Родительского Всероссийского Сопротивления» (РВС) Анны Кульчицкой в отношении предпочтения методики обучения российских детей, по которому выставлен приоритет в сторону понимания, а не заучивания.

Владислав Осипов ИА REGNUM Урок

Педагог-профессор высказался за синтез и избирательное применение разных методик, которые бы дополняли друг друга.

«А что вы находите в зубрежке плохого? Что-то должно быть зазубрено (говорят «ночью разбуди…»), а что-то должно быть выведено логически. Например, «жи-ши» пишется с буквой «и». Можно это вывести логически? Можно, наверное,… но для этого не нужно прилагать усилий современному человеку, ибо это кем-то и когда-то было выведено и стало нормой. А вот понято?! Да! Некоторые вещи должны быть поняты, но это не связано с содержанием образования. Это связано, в большей степени, с социализацией. Здесь нормы отношений между людьми меняются от одной формации к другой. И эти нормы конкретно-исторично. Следовательно, они должны быть поняты и интериоризированы, то есть стать достоянием каждой личности. Эразм Роттердамский говорил: «Я стараюсь понять для того, чтобы поверить, но не стараюсь поверить для того, чтобы понять». И это ответ из Средневековья на странный вопрос: зубрежка» или ПОНИМАНИЕ? И то, и другое! Но для разного содержания образования и социализации», — считает профессор Челябинского педагогического университета, доктор педагогических наук Сергей Молчанов.

Напомним, 5 сентября в пресс-центре ИА REGNUM состоялась пресс-конференция, посвященная выпуску первого тиража современной редакции учебника по арифметике для 1-го класса авторов А.С.Пчёлко и Г.Б.Поляк, предназначенного для обучения по классической отечественной методике. Толчком к данному начинанию послужил массовый протест севастопольских родителей против современных образовательных программ и, прежде всего, против программы «Гармония», признанной ранее Минобрнауки несостоятельной.

На пресс-конференции эксперт РВС Анна Кульчицкая высказала тезис, что современные методики преподавания способствуют тому, что дети механически заучивают материал, не понимая его смысла.