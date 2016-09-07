Санкт-Петербург, 7 сентября, 2016, 21:53 — ИА Регнум. Новым, расширенным тиражом из печати вышел черно-белый комикс с оригинальным названием «Сомной». Книга опубликована петербургским издательством «Бумкнига». Автор — дизайнер и художник комиксов Даня Удобный из Калининграда.

Издательство «Бумкнига» Иллюстрация из комикса «Сомной»

Комикс состоит из трёх новелл, написанных в разные промежутки времени на протяжении четырёх лет. В 2010 году в Америке калининградский художник Даня Удобный знакомится с творчеством Джеффри Брауна и начинает рисовать комиксы. Так появились новеллы «Я хочу быть космонавтом» и «Грипп яппи», которые были напечатаны в виде фэнзинов и быстро разошлись. В книгу «Сомной» кроме этих двух новелл вошла и новая — «Ветер умер».

Издательство «Бумкнига» Обложка комикса «Сомной»

«Впервые «Сомной» была издана ещё в 2014-м, но маленьким тиражом в 600 штук. Ее тогда раскупили, и сейчас мы с «Бумкнигой» выпустили переиздание с большим тиражом, исправленными страницами, а также небольшой пасхалкой от меня, которая идёт сквозь всю книгу. Интересно, кто-нибудь найдёт?..», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM Даня Удобный.

Как говорит автор, на создание «Сомной» его вдохновила сама жизнь. Сквозной темой всех трёх новелл стало одиночество. Опускаясь все глубже в себя, герой сталкивается с проблемой вынужденного сосуществования с другими людьми, понимая, что чем дольше остается один, тем глубже погружается в темноту, и единственное спасение от этого — рука другого человека.

«Новеллы автобиографичны, а проблема одиночества одна из самых важных в моей жизни», — признаётся Даня Удобный.

Издательство «Бумкнига» Иллюстрация из комикса «Сомной»

В свой внутренний мир автор стремится погрузить читателя, искренне и открыто говоря с ним о самом важном.

«Сомной» — это как «Со мной», только ещё ближе… Хотелось, чтобы читатель побывал рядом со мной настолько, чтобы это слилось в одно слово», — рассказывает Даня Удобный.

Сегодня автор работает над новым комиксом, о котором пока говорит довольно кратко:

«Это будет комикс-путешествие, история про дружбу, сложный вопрос выбора и понимание проблемы «у соседей трава зеленее».

Комикс «Сомной» можно найти на полках книжных бутиков «28-ой», «Чук и Гик» и других магазинов крупных городов России. А пообщаться с автором вживую — на X Фестивале рисованных историй «Бумфест», который откроется в Санкт-Петербурге 15 сентября.