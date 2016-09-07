Калининград, 7 сентября, 2016, 21:00 — ИА Регнум. Новой улице в Калининграде присвоено имя ветерана Великой Отечественной войны, Героя Российской Федерации гвардии майора Анатолия Васильевича Дорофеева. Улица соединит Солнечный бульвар с набережной им. Генерала Карбышева. Об этом сказал сегодня, 7 сентября, глава Калининграда Александр Ярошук.

klgd.ru Сын Героя России Дорофеев-младший

В том, что фронтовик Великой Отечественной войны удостоен звания Героя России, а не Советского Союза, нет описки. Дорофеев участвовал во взятии последнего вражеского плацдарма в Восточной Пруссии — косы Фрише-Нерунг (ныне Балтийская коса).

За героический бой на Фрише-Нерунг к званию Героя Советского Союза были представлены девять солдат и офицеров. Через 50 лет участник этой битвы Анатолий Дорофеев Указом президента РФ № 679 от 6 июля 1995 года «за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» присвоено звание Героя Российской Федерации.

Батальон Дорофеева захватил и удерживал плацдарм в районе Нойтиф (ныне посёлок Коса), отразил две контратаки противника и обеспечил успешную высадку второго эшелона батальона. Отбив третью, четвёртую и пятую контратаки противника, батальон Дорофеева пленил около 480 немцев и обеспечил высадку остального десанта, а также выдвижение главных сил 5-й гвардейской стрелковой дивизии.

Сегодня градоначальник Калининграда вручил выписку из протокола заседания комиссии сыну героя Александру Дорофееву, приехавшему в Калининград, чтобы посетить места, где воевал и жил в послевоенное время его отец.

«Моему же отцу звание так и не было присвоено по идеологическим соображениям: из-за того, что в 1942 году он посмел жениться на дочери «врага народа», бывшего гвардейского офицера Белой армии, — рассказал Дорофеев-младший. — Из-за этого у него было немало и других сложностей в жизни. От этого шага отца отговаривали родственники, сослуживцы, друзья. Но любовь оказалась сильнее идеологических установок, которые со временем потерпели крах».

К слову, Александр Дорофеев, родившийся 4 июля 1946 года в Калининградской области, стал первым официально зарегистрированным новорожденным новой советской области.