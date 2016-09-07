Калуга, 7 сентября, 2016, 20:45 — ИА Регнум.



Пресс-служба правительства Калужской области На встрече губернатора Анатолия Артамонова с журналистами

В Калуге приостановлена реализация федерального проекта — строительство второй очереди Государственного музея истории космонавтики: Ранее планировалось открыть новую площадку для посетителей в декабре 2016 года. Теперь сроки будут скорректированы рассказал сегодня, 7 сентября, журналистам губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам губернатора: «Музей — это стройка федеральная. Не мы торги проводили, не мы и платим за эту работу, но тем не менее меня министр культуры попросил меня вникнуть в это строительство. Я разобрался и сказал министру честно, что люди, которые работают сегодня на стройке, вероятнее всего до конца свою работу завершить не смогут. Я бы не стал бы брать на себя ответственность за эту организацию. Министерство культуры тоже этим вопросом занимается и, скорее всего, будет объект переторговывать».

«Наверное, лучше немного попозже ввести этот объект в эксплуатацию, но введем чем нежели будем судить с ними и искать, куда они подевали деньги, выделенные на стройку. Только калужским поставщикам и субподрядчикам задолжали уже почти 200 миллионов рублей. И когда теперь рассчитаются — не знаю», — сказал Анатолий Артамонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тендер на строительство второй очереди музея истории космонавтики в Калуге выиграла ГК «Роспан», который нанял генподрядчика ООО «Горизонт», а тот уже нанимает подрядчиков и субподрядчиков. В итоге бюджетные деньги получает генподрядчик, который делится с подрядчиком, а вот до субподрядчиков деньги не доходят.

Напомним, федеральный бюджет выделил на строительство порядка 1,6 млрд рублей. Вторая очередь калужского музея истории космонавтики общей площадью около 12 тыс. кв. метров должна быть соединена с первым зданием. Обновленный музей станет демонстрационной базой новейших достижений науки и техники в космической отрасли. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность музея более чем в 2 раза.

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