Ереван, 7 сентября, 2016, 20:38 — ИА Регнум. Одной из ключевых тем, обсуждаемых в эти дни в армянской прессе, является возможная отставка правительства Армении и его главы Овика Абрамяна. По мнению источников, во властных структурах, главным претендентом на пост нового премьер-министра является ныне проживающий в России бизнесмен Карен Карапетян, который на протяжении почти десяти лет возглавлял компанию «АрмРосгазпром». В 2010—2011 году Карапетян занимал пост мэра Еревана.

haynews.am Карен Карапетян

«О возможной отставке правительства армянские СМИ писали неоднократно, назывались даже имена тех или иных кандидатов, не только на пост главы правительства. Часто озвучивались имена некоторых министров, которые должны подать в отставку. В некоторых случаях это оказывалось правдой, а в некоторых оставалось лишь информационным «мыльным пузырем», — заявил в беседе с ИА REGNUM политтехнолог Армен Бадалян.

По словам эксперта, технология преднамеренных утечек информации является довольно распространенной, и зачастую ее инициаторами становятся представители именно властных группировок, которые пытаются таким образом оказать посредством СМИ психологическое давление на конкретных должностных лиц. «Не появившаяся в СМИ информация подобного рода оказывается правдой. Тем не менее, иногда это все же соответствует действительности. На данный момент трудно сказать, произойдет ли это на самом деле, или нет», — подчеркнул Бадалян.

По словам эксперта, Армения после конституционных реформ находится на переходном этапе, и несмотря на то, что сегодня пост премьер-министра не является столь важным, тем не менее, уже через несколько месяцев, в частности, после парламентских выборов, он станет одним из ключевых.

«На данный момент мы можем сказать, что правительство осуществляет лишь технические функции, все решения принимаются на Баграмяна 26 (резиденция президента). Тем не менее, если премьер-министр поменяется, и на его место придет деятель с волевыми качествами, знающий, что нужно делать, то полюс власти переместится из Баграмяна 26 в здание правительства», — добавил политтехнолог.

Он подчеркнул, что именно поэтому смена правительства и в частности премьер-министра одновременно и важна и нет: все зависит от возможного преемника Абрамяна и его волевых качеств.

Отвечая на вопрос, сможет ли главный претендент на должность главы правительства Карен Карапетян стать таким человеком, и, в частности, привлечь инвестиции, используя свои российские связи, Бадалян отметил, что российский и иной капитал можно привлечь в Армению лишь в том случае, если в стране будут обеспечены нормальные условия для инвестиций.

«Если эти условия отсутствуют, то независимо от того, кто будет премьер-министром, притока капитала не будет, и не важно будет ли этот человек из России или США. Нужна привлекательная инвестиционная среда. Ее может обеспечить правительство во главе с премьером, имеющим волевые качества и желание это сделать, способным «бросить перчатку» Баграмяну 26, который создал и контролирует экономические монополии в Армении», — подчеркнул Бадалян.

Он отметил, что в случае, если этого не произойдет, и будут проводиться лишь «косметические» изменения, которые Карапетян осуществлял будучи мэром Еревана, то притока российских инвестиций ожидать не стоит. «Не думаю, что в период, когда Карапетян занимал пост мэра Еревана, российский капитал лился рекой. Конечно, с точки зрения внешнего пиара ему возможно и удалось чего-то достичь, но говорить о том, что ему удалось превратить Ереван в территорию свободной экономической деятельности или же ограничить коррупцию на уровне чиновников, трудно», — добавил Бадалян.

Он также отметил, что нужно учитывать отношение ЕС и США к назначению премьер-министром Армении одного из руководителей крупной российской государственной компании. «Данный факт по всей вероятности может быть воспринят со стороны Евросоюза и Соединенными Штатами отрицательно», — добавил Бадалян.

Отвечая на вопрос, какой может стать дальнейшая политическая судьба нынешнего премьер-министра Овика Абрамяна в случае возможной отставки, Бадалян подчеркнул, что у последнего больше не может быть политической судьбы. «Когда Абрамян был назначен главой правительства, у него был шанс осуществить в Армении реформы, тем не менее, он упустил время, показав, что является всего на всего техническим премьер-министром. В свое время он сделал заявление, которое было воспринято многими с юмором, в частности, что для политической деятельности ума не надо. Это показало, что он, являясь премьер-министром, руководствуется именно этим принципом», — отметил Бадалян.

По словам эксперта, Абрамян может занять какую-либо должность, тем не менее, его, скорее всего, вытеснят из политического поля.

В 2011 году, после ухода с поста мэра Еревана Карен Карапетян был назначен вице-президентом российского «Газпромбанка», затем замгенерального директора по вопросам стратегии и развития дочерней компании «Газпрома» — «Межрегионгаз». 6 сентября данные Карена Карапетяна были удалены также с официального сайта компании «Межрегионгаз».