Москва, 7 сентября, 2016, 20:38 — ИА Регнум. Медицинским обследованием полузащитника сборной России и московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрия Тарасова установлен разрыв передней крестообразной связки, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

fclm.ru Дмитрий Тарасов

Спортсмен получил травму 31 августа в ходе товарищеского матча сборной России и команды Турции. Игра завершилась с ничейным счетом 0:0, а полузащитник был заменен на 61-й минуте. По словам главного тренера российской сборной Станислава Черчесова, 29-летний футболист признался, что получил травму еще в конце прошлого сезона, но не обращал на нее раньше внимания.

Отмечается, что в ближайшее время Тарасов будет прооперирован и пройдет курс реабилитации. Как правило, срок восстановления после травм подобного рода занимает около полугода. В спортивной карьере Тарасова это уже третья травма подобного рода.