Ижевск, 7 сентября, 2016, 20:07 — ИА Регнум. В Удмуртии в течение недели с 31 августа по 4 сентября зарегистрировано превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ и гриппом на 10,5%. При этом в Ижевске заболеваемость ниже эпидпорога на 19,5%, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республикаснкого управления Роспотребнадзора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вакцинация

Всего за указанную неделю в республике заболели 4 557 жителей. Однако такой показатель ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 30%.

Наиболее высокий уровень заболеваемости наблюдается среди школьников — он превышает эпидпорог на 46%, среди детей 3−6 лет — на 2%.

Среди всех групп населения заболеваемость выросла на 7% по сравнению в предыдущей неделей, среди школьников — на 18%.

Случаев гриппа не зафиксировано.

В ходе эпидемического сезона 2016−2017 годов за счет средств федерального бюджета в размере 456 тыс. рублей планируется провести вакцинацию некоторых групп населения: медицинских работников, сотрудников образовательных учреждений, взрослых старше 60 лет, школьников 1−11 классов, студентов и других групп риска.

Всего вакцинируют в течение сезона 458 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в Минздраве Удмуртии. По состоянию на 31 августа, вакцинировано 38 572 человека, из которых 229 детей. Прививочная компания продлится до 30 октября.