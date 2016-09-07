Симферополь, 7 сентября, 2016, 20:02 — ИА Регнум. В Крыму застопорилась реализация указа президента РФ Владимира Путина о формировании рынка доступного арендного жилья и развития некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, длительное время в Крыму не реализуется. Об этом 7 сентября главе республики Сергею Аксёнова во время совещания доложили главы муниципальных образований республики, пишет «Крымское информационное агентство».

Сергей Зубцов. Старая квартира. 1999

Главный исполнитель программы — МинЖКХ республики — разработало проект соответствующей программы, но у программы до сих пор не определены «целевые индикаторы и ряд показателей», которые необходимо было получить у министерства строительства и архитектуры Крыма.

«Но не получили, потому что до сих пор не нашли взаимопонимания между собой», — доложили чиновники Сергею Аксёнову.

Глава республики, дабы исправить ситуацию в срочном порядке, лишил сотрудников двух министерств выходных. «Не могут найти? Значит, в субботу в 22:00 у них совещание в моём кабинете. Будем искать взаимопонимание. И в воскресенье у обоих министров тоже рабочий день, пока не выйдет готовый документ», — заявил глава Крыма.

Указ № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» президент РФ Владимир Путин подписал 7 мая 2012 года. В указе президент поручил правительству «до января 2013 года обеспечить формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода». Закон о некоммерческом найме «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части законодательного регулирования отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования» № 217-ФЗ приняли летом 2014 года, в силу он вступил 22 июля. Некоммерческим наймом, прежде всего, могут воспользоваться бюджетники, уровень достатка которых более, чем у малоимущих, но менее, чем возможно для получения ипотечного кредита.