Донецк, 7 сентября, 2016, 19:48 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы правительства ДНР

В Шахтерском районе Донетчины (под контролем ДНР) в честь 73-й годовщины освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков на мемориальном комплексе «Саур-Могила» состоялось торжественное возложение цветов к монументу воинам — освободителям. Как сообщает 7 сентября пресс-служба Совмина ДНР, мероприятие посетил глава ДНР Александр Захарченко, передает ИА REGNUM.

Глава ДНР поздравил жителей Донетчины с праздником и пообещал освободить Донбасс от украинских войск. «Хочу поздравить всех друзей, всех моих земляков, всех жителей Донецкой Народной Республики. С праздником! С Днем освобождения Донбасса! Это святой для нас день. И я уверен, что Донбасс будет праздновать освобождение еще раз. Мы обязательно победим! И обязательно наша земля будет нашей, а враги изгнаны с нашей территории», — сказал Захарченко.

При этом глава ДНР пообещал восстановить послевоенный Донбасс. «У нас сегодня знаменательный день. 73 года назад наши славные предки выкинули с нашей земли немецко-фашистских захватчиков. Два года назад внуки и правнуки наших дедов показали, что достойны славы воинов — освободителей и не пустили врага на нашу землю. Устояли. Победили. Победили духовно, победили силой сердца, силой духа. На этой святой земле лежат герои двух Отечественных войн. Рядом с нашими дедами похоронены наши братья, мужья, сыновья. Я уверен, как бы не было тяжело, мы восстановим наш Донбасс, сделаем нашу жизнь счастливой, и наши дети никогда не будут видеть войны», — добавил Захарченко.

Он также обвинил украинских танкистов в расстреле памятника воинам-освободителям в 2014 году во время ожесточенных боев с армией ДНР. «Находясь на «Саур-Могиле», я чувствую гордость. Гордость за то, что родился на этой земле, за то, что на этой земле вырос, впитал в себя все соки этой земли. Гордость за то, что у нас есть такие деды и прадеды. И самое главное — я вырос с теми людьми, которые смогли взять Знамя Победы, поддержать и не уронить его. Это честь и большая ответственность. И есть чувство разочарования. Потому что никогда не думал, что на этой земле наши бывшие соотечественники снесут памятник воинам-освободителям: украинские танкисты расстреляли его прямой наводкой», — подытожил Захарченко.

Напомним, в августе 2014 года военное ведомство ДНР обвиняло украинские войска в том, что они на «Саур-Могиле» заняли позиции ВС ДНР, которые ранее в 1942—1943 гг. занимали немецко-нацистские войска. Кроме того, сначала в результате артобстрела упала статуя советского воина, а 21 августа под залпами «Градов» рухнула и стела. В разные периоды высотка мемориала контролировалась как солдатами ВСУ, так и солдатами ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября 2015 года в Шахтерском районе на «Саур-Могиле» Захарченко пообещал освободить от ВСУ населенные пункты Донбасса, которые сейчас находятся под контролем Киева. «В 2014 году на нашу землю опять пришел враг, и в военных сводках зазвучали города Енакиево, Макеевка, Горловка, Дебальцево, Углегорск. Нам снова пришлось взять в руки оружие на этой святой земле. И мы с честью переняли знамя наших дедов и прадедов. В 1941 году Донбасс не смогли поставить на колени. Не поставили и в 2014—2015 годах. Наступит тот день, когда в военных сводках будет звучать: «В течение шестидневных или даже суточных боев были освобождены Краматорск, Славянск, Константиновка, Красноармейск, Курахово». Так было, так есть и так будет», — сказал Захарченко.