Москва, 7 сентября, 2016, 19:29 — ИА Регнум. Доходы волонтеров, полученные ими в ходе деятельности, связанной с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, предлагается освободить от налога на доходы физлиц (НДФЛ). Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 сентября, соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство РФ.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Дружная команда волонтеров ЧМ по футболу — 2018

В действующей редакции Налогового кодекса (НК) установлен ограниченный перечень выплат волонтерам, не облагаемых НДФЛ. Это доходы в натуральной форме в виде форменной одежды и вещевого имущества, полученные добровольцами, волонтерами в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых является безвозмездное выполнение работ и оказание услуг. «Следовательно, доходы в иной форме, в частности, в форме оплаты проживания, питания и проезда волонтеров, а также компенсации издержек, понесенных ими при исполнении своих обязанностей в качестве волонтеров, облагаются налогом в общем порядке», — отмечают в правительстве. Кроме того, в законодательстве имеются разночтения в определении понятия «волонтер».

Законопроектом предлагается отнести к доходам, освобождаемым от налогообложения, доходы в натуральной форме, полученные волонтерами по гражданско-правовым договорам, которые заключаются с FIFA, дочерними организациями FIFA, оргкомитетом «Россия-2018», предметом деятельности которых является участие в мероприятиях, предусмотренных законом о чемпионате мира, и выплаты, произведенные волонтерам по таким договорам, на возмещение понесенных ими расходов при исполнении этих договоров.

Законопроект направлен на достижение целей госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной ранее правительством РФ, отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.