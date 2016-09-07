Минск, 7 сентября, 2016, 19:21 — ИА Регнум. Руководители министерств энергетики России и Украины могут встретиться 21 сентября в Минске, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя действующего председателя ОБСЕ в контактной группе по Донбассу Мартина Сайдика.

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По его словам, в ходе этой встречи стороны должны обсудить вопросы восстановления линий электропередачи, разрушенных во время гражданской войны на Украине. Ранее СМИ сообщали, что представитель Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович планирует посетить 11−12 сентября Москву и встретиться с министром энергетики России Александром Новаком.

Напомним, 7 сентября в Минске прошли заседания контактной группы по Украине, во время которых Сайдик заявил, что 8−9 сентября он должен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и обсудить новые идеи и подходы к дальнейшему процессу мирного урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины.

В свою очередь, МИД России подтвердил, что такая встреча запланирована и в ходе нее произойдет обмен мнениями об итогах минского процесса за прошедшее время.