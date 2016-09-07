Минск, 7 сентября, 2016, 19:21 — ИА Регнум.



inkomotini.gr Европейский банк реконструкции и развития

Европейский банк реконструкции и развития «принял новую четырехлетнюю стратегию для Белоруссии, в которой определены инвестиционные приоритеты банка в этой стране», сообщает пресс-служба ЕБРР.

В новой стратегии банка декларируется готовность поддержать инициативы руководства постсоветской республики по проведению «конкретных реформ» — приватизации и развития негосударственного сектора экономики, а также повышения устойчивости общественной инфраструктуры на основе коммерческих решений. Для этого ЕБРР готов оказывать техническую помощь и направлять инвестиции.

ЕБРР пообещал стараться предоставлять долгосрочное долговое и акционерное финансирование местным и иностранным инвесторам, а также поддерживать кредитование малого и среднего бизнеса через развитие банковского сектора. Банк также подтвердил готовность оказывать нефинансовую помощь МСБ в виде консультаций.

Кроме того, банк направлением своих инвестиций и техподдержки намерен содействовать повышению качества общественных инфраструктурных услуг. При этом особое внимание уделено «зелёной экономике», призванной не только улучшить экологию, но и сократить импорт углеводородов из России.

По мнению руководства ЕБРР, власти Белоруссии демонстрируют высокую степень готовности к «обсуждению политической ситуации внутри страны, в том числе вопросов, связанных с соблюдением прав человека». В банке также напомнили, что им с 1992 года в экономику постсоветской республики вложено около $1,8 млрд евро в рамках почти 70 проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко неоднократно критиковал коллективный Запад за политизированный подход к вопросам кредитования Белоруссии. В частности, такие обвинения звучали в адрес МВФ, от которого официальный Минск с 2011 года никак не добьётся открытия очередной кредитной линии.