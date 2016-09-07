Ижевск, 7 сентября, 2016, 19:13 — ИА Регнум. В исправительную колонию №7, которая находится в Завьяловском районе Удмуртии, пытались передать мобильные телефоны посредством квадрокоптера. Гражданина, управляющего квадрокоптером, задержали, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении ФСИН.

Полина Андреевская ИА REGNUM Осужденные

Летательный аппарат обнаружил инспектор во время обхода режимной территории. К нему было привязано шесть мобильных телефонов. Управлявший квадрокоптером планировал таким способом доставить осужденным телефоны. В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении. В пресс-службе отметили, что ему грозит штраф в размере 3−5 тыс. рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале августа аналогичным методом телефоны пытались доставить в колонию №5 в Удмуртии.

Однако тогда управлявшего аппаратом человека задержать не удалось.