Калининград, 7 сентября, 2016, 19:18 — ИА Регнум. Снос памятников красноармейцам в Польше — идеологическая война. Такое мнение высказал руководитель представительства МИД России в Калининград Павел Мамонтов после премьеры документального фильма «Криптомнезия. Убить прошлое», посвящённого фальсификации истории в Польше.

Андрей Выползов ИА REGNUM Кладбище советских солдат в Гданьске

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что показ фильма состоялся накануне в Общественной палате Калининградской области. Лента сценариста Евгения Морозова создана по итогам авторейда «Дороги памяти», в котором приняли участие российские блогеры и журналисты (в том числе шеф-редактор ИА REGNUM в Калининграде).

«Происходящее в Польше — это не просто какие-то произвольные действия, а просчитанная провокация в отношении России, — сказал Мамонтов. — У военных стратегов есть чётко формулировка, что такое война: «Война — целеустремленная организованная деятельность государства либо блока государств против своего противника». В данном случае, мы видим идеологическую войну Польши против России».

«Печально, что поляки, считающиеся весьма верующей нацией — в Европе по набожности они, пожалуй, вторые после британцев, допускают такие вещи по отношению к памяти умершим», — подчеркнул дипломат.

Глава представительства МИД России призвал общественников больше доводить информацию о массовой фальсификации истории в Польше до калининградской молодёжи. «Рекомендую организовать показ этого фильма в БФУ имени Канта, — посоветовал Павел Мамонтов.

Продолжая тему просвещения молодого поколения, политолог и публицист Игорь Гуров заострил внимание на незнание школьниками объективной истории первой половины XX века.

«Нашим детям вколачивают безобразную двухполюсную историю о том, что были две плохие страны — сталинский Советский Союз и гитлеровская Германия, которые воевали друг с другом, — сказал Гуров. — Но постоянно ускользает очень важная тема. Тема прихлебателей. Школьники в большей своей массе не знают, что на СССР напала не только Германия, но и Румыния, Венгрия, Финляндия, Италия, а Польша в сговоре с Германией «отпилила» часть Чехословакии. Мало того, в предвоенной Европе был страшный террор в Польше против белорусского и украинского населения. С публичными виселицами. В Польше убивали именно тех людей, кто был ориентирован на дружбу с Советской Россией, кто помнил о своих корнях».

«Поляки об этом не хотят помнить, — продолжил политолог. — Не хотят помнить, что у них были карательные батальоны, которые участвовали на стороне Гитлера. А мы не должны об этом забывать».

После показа фильма слово взял капитан первого ранга в отставке Михаил Пыресин из региональной общественной организации «Калининград-Свиноуйсьце-Ольштын», также участвовавший в авторейде «Дороги памяти»

«От простых поляков мы не слышали ни одного плохого слова в адрес России, — сказал отставной офицер. — Никто, как говорится, камней не бросал и на нас не шипел. Но я впервые увидел, что поляки, которых я давным-давно знаю, боятся высказывать свои мысли. Боятся реально. У моего хорошего товарища спрашиваю — ты-то чего боишься, ты же работаешь охранником в магазине. Отвечает: «А я боюсь, что меня уволят». Кто тебя, спрашиваю, уволит, ты же у частника работаешь. А вот придут, говорит, скажут директору и уволят. И эти опасения небезосновательны. Мы сами убедились в этом, когда Матеуш Пискорски (лидер польской партии Смена». — ИА REGNUM ) выступал перед нами, участниками автопробега «Дороги памяти», в Варшаве, а затем менее чем через полмесяца его арестовали».

«Такое необычное название фильму дано неспроста, — объяснил корреспонденту ИА REGNUM продюсер фильма Андрей Омельченко. — Криптомнезия в психиатрии означает нарушение памяти, при котором больной утрачивает способность различать реально имевшие место события и события, о которых больной слышал от окружающих, из СМИ и даже сновидений».

В настоящее время готовится английская версия фильма «Криптомнезия. Убить прошлое».