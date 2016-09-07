Тихвин, Ленинградская область, 7 сентября, 2016, 19:02 — ИА Регнум. Мировой производитель IT-продукции компания Sony совместно с российской компанией SuperWave запустила производство современных высокотехнологичных SD-карт памяти для мобильных устройств, фото и видео техники на заводе во Всеволожском районе Ленинградской области. Теперь все 100% накопителей для российского рынка будут под брендом Sony будут выпускаться в 47-м регионе, передает сегодня, 7 сентября, корреспондент ИА REGNUM.

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Открытие производственной линии позволит ежегодно выпускать до 6 млн карт памяти для полного удовлетворения спроса на карты памяти под брендом Sony в России, отметили представители компании SuperWave. Предполагается также, что продукция предприятия будет продаваться в странах Евразийского экономического союза.

Помимо выпуска самих устройств хранения информации, на предприятии организованы цеха по упаковке продукции. Завод работает в кооперации с другими предприятиями, находящимися в Ленинградской области, поставщиками упаковочного картона и пластика. На предприятии создано 600 рабочих мест.

«Основной компонент — кристалл — выращивается всего двумя производителями в мире, и во всех странах мира идет производство карт памяти из этих кристаллов. Все остальное, кроме кристаллов, делается здесь — на территории Ленинградской области», — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

По его словам, в ближайшее время компания планирует дополнительные инвестиции — более 10 млн долларов (почти 700 млн рублей) — в создание аналогичного производства. В этой связи администрация Ленобласти готова предоставить поддержку предприятию.

«В рамках инвестиционного проекта мы планируем предоставить компании пакет налоговых льгот (по налогу на прибыль снижение составит 13,5%, по налогу на имущество ставка будет снижена до 0%), также компания сможет получить преференции по закону о поддержке трейдеров, которым сейчас в области воспользовались две компании «Орими Трейд» и Nokian Tyres», — сообщил Ялов.

Представители компании рассказали, что их производство прошло сертификацию в Торгово-промышленной палате. Получив официальное подтверждение высокой степени локализации производства, компания начала маркировать свою продукцию брендом «Сделано в России».

Отметим, что сотрудничество между «Супервэйв Групп» и Sony Corporation имеет уже трехлетнюю историю. В 2013 году на фабрике предприятия была начата упаковка карт памяти и USB-накопителей для японской компании. С тех пор уровень локализации производства постепенно увеличивался.