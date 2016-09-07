Махачкала, 7 сентября, 2016, 18:55 — ИА Регнум. Жители поселка Семендер в городе Махачкала сбрасывают канализационные сточные воды от частных домовладений в канал имени Октябрьской революции, сообщили ИА REGNUM 7 сентября в Роспотребнадзоре по Дагестану.

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По данным ведомства, жители самовольно подключаются к ливневой канализации, которая в период обильных осадков переполняется. После этого неочищенные сточные воды попадают в канал имени Октябрьской революции, откуда потребляет воду большая часть махачкалинцев.

Как сообщил заместитель главы администрации поселка Семендер Абсалама Ильясов, для подключения всего поселка к централизованной канализации с установкой очистных сооружений потребуется 1 млрд 300 млн рублей. Таких денег у поселка нет. К слову, годовой бюджет всей Махачкалы составляет около 6 млрд рублей. «Людям проще подключиться к ливневой канализации и тем самым вывести нечистоты за пределы своего двора, а что происходит на улице, на территории общего пользования, к сожалению, мало кого волнует», — заявил Ильясов.

В Роспотребнадзоре сообщили, что такие вопиющие случаи антисанитарии в отношении канала имени Октябрьской революции часто встречаются. Дирекция канала и администрация муниципалитетов, которые допускают такое, создают угрозы для населения. «Это может стать причиной массовых инфекционных заболеваний, заявила главный специалист-эксперт Роспотребнадзора Дагестана Айсет Ахадова. По ее словам, ведомство в отношении администрации Кировского района и УЖКХ города Махачкалы составило административный протокол, а также направило материалы в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

Напомним, канал им. Октябрьской революции (КОР) является главной водной артерией Дагестана. Он начинается с реки Сулак у города Кизилюрт и проходит с севера на юг вдоль республики, через центр Махачкалы до города Избербаш. Канал построен в 1922 году. Его протяженность превышает 90 км. Масштабная очистка канала была организована в октябре 2014 года. Тогда в течение трех дней из канала было вывезено 15 тысяч тонн мусора и грязи. В работе было задействовано 200 единиц техники.

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