Калуга, 7 сентября, 2016, 18:46 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы правительства Калужской области Брифинг главы калужского региона Анатолия Артамонова

Порядка 100 миллиардов рублей ожидается в следующем году объем привлеченных инвестиций в развитие региональной экономики, завил сегодня, 7 сентября. на встрече с журналистами губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, сообщает с брифинга главы региона корреспондент ИА REGNUM.

По словам калужского губернатора, «ему непонятно, когда люди говорят о кризисе. В области строятся дороги, спортивные объекты, школы, детские сады. Где он этот кризис-то, на самом деле? Объем инвестиций и в этом году будет не меньше, чем среднегодовой и в следующем году будет больше 100 млрд рублей. Мы над этим работаем, и, несмотря ни никакие кризисы, мы стараемся регион развивать и не останавливаться». По мнению Артамонова, имеется перспектива, что нынешний год может даже «переплюнуть» 2015 год по числу открывающихся предприятий и договоров об экономическом сотрудничестве и инвестициях в область.

По просьбе журналистов Анатолий Артамонов подробно рассказал о ситуации, сложившейся в автопроме области.

«В целом в стране ситуация в автопроме остается сложная и сложнее всего тем предприятиям, которые работают на рынок. Калужские предприятия в основном работают только на рынок. И здесь зависит от того, какая это продукция и каким она пользуется спросом. У завода «Фольксваген» продукция пользуется пока спросом побольше, чем у завода «Пежо-Ситроен». Они умеют погибче подстраиваться к рынку. Сейчас «Фольксваген» открывает новый цех по производству новой модели «Тигуан». В прошлом году открыли завод двигателей. «Пежо-Ситроен» попозже начали и пока не могут должным образом набрать обороты, но, тем не менее, они сейчас хотят начать производство в Калуге коммерческих автомобилей — это микроавтобусы и маленькие машины типа «Газелей», только у них она гораздо симпатичная. Это думаю будет пользоваться спросом. Как раз у них эти машины удачнее, чем у какого другого. Кроме того, завод «Пежо-Ситроен» готовит, как минимум, две новых марки легковых автомобилей. Они будут из разряда тех, какие больше всего покупают. Итак, что слухи о консервации завода беспочвенны. Впрочем, судя по сегодняшнему рынку, автомобильных мощностей создали в стране многовато. Поэтому, мы в Калуге не прошли на сотрудничество с китайскими автопроизводителями. Мы понимали, что это проблема может возникнуть», — подчеркнул Анатолий Артамонов.